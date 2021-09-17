澳英美建立聯盟　美國安撫法國並重申無意與中國衝突

「澳英美聯盟」（AUKUS）9月16日成立，其中一項協議是澳洲放棄採購法國軍用潛艇的合約，結果惹來巴黎及歐盟方面的不滿，而中國亦認為聯盟可能損害印太地區穩定。華府強調無意與中國衝突，並重申法國仍是區內重要夥伴。



美國國務卿布林肯（Antony Blinken）16日在華盛頓會見到訪的澳洲防長達頓（Peter Dutton）及外長派恩（Marise Payne）後表示，華府在公布為澳洲建造核動力潛艇的協議前，曾與法國方面聯絡。他指美國在印太地區甚至全球都與法國合作應對共同優先事項，強調雙方會繼續合作，並在夥伴關係中著眼於基本價值。

AUKUS：圖為9月15日，美國總統拜登準備在白宮透過視像會議，與英國首相約翰遜及澳洲總理莫里森一起宣布達成歷史性的澳英美聯盟AUKUS防衛協定。（Reuters）

達頓指出，印太地區目前出現的明顯和不穩定情況，是自二戰以來最嚴重。他同時表示澳洲改為引入英美的核潛艇技術是基於國家安全及區內和平的最佳利益，而坎培拉方面亦會與區內夥伴舉行更多聯合軍事演習，以及容許美軍戰機在澳洲部署。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）同日在例行記者會上提到，「澳英美聯盟」並非與中國對抗，而是三國認為可以合作加強印太地區的安全。