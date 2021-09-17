澳英美聯盟｜英美助澳發展核動力潛艇　中方：赤裸裸的核擴散行徑

中國常駐維也納聯合國代表王群9月16日出席國際原子能機構9月理事會。他就美國、英國宣布協助澳洲發展核動力潛艇項目一事初步表明中方的嚴正立場，指出美、英此舉是赤裸裸的核擴散行徑。



王群表示，防止核武器和核技術擴散，是《不擴散核武器條約》（NPT）的宗旨，也是締約國履約應盡的核心義務。美、英作為上述條約的締約方和核武器國家，公然幫助澳洲這一無核武器國家建造核動力潛艇，顯然會造成核材料和核技術的擴散。這不僅有悖NPT的宗旨和核心義務，而且有損以NPT為核心的國際核不擴散機制及努力。中國堅定維護國際核不擴散機制，嚴重關切這一事態發展。同時，國際原子能機構作為履行NPT核不擴散和保障監督義務的國際組織，也有責任、有義務對美、英、澳有悖NPT義務的行徑公開表明其嚴正立場。

王群強調，美、英作為核武器國家，對澳洲這樣的無核武器國家發展軍用核技術公然扶持，這是赤裸裸的核擴散行為。這種核擴散行為對於朝鮮半島核問題和伊朗核問題等熱點問題的解決將造成嚴重的負面影響。當前，國際原子能機構理事會和大會正在討論朝核、伊核問題，各成員國和包括國際原子能機構在內的相關國際組織必須就美、英、澳合作發展核潛艇一事表明嚴正態度，以促進所有國家切實全面有效遵守國際核不擴散義務。

王群指出，美、英向澳洲出口高度敏感的核潛艇技術，再次證明它們在核出口問題上採取的是「雙重標準」，並將此作為地緣政治博弈的工具。這是極其不負責任的行徑。同時，澳洲作為NPT的無核武器締約國和《南太平洋無核區條約》的締約國，引進具有戰略軍事價值的核潛艇技術，包括周邊國家在內的國際社會對此有理由質疑澳方恪守核不擴散承諾的誠意。美、英、澳的這一行徑嚴重破壞地區和平穩定，加劇軍備競賽，危害國際和平與安全。

王群最後強調，中方將密切關注事態發展，保留進一步做出反應的權利。我們也呼籲國際社會共同行動起來、制止這種危險行徑。