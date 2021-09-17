澳英美聯盟協議｜法國稱遭華府「暗算」取消慶祝法美同盟晚宴

澳洲、英國和美國9月15日宣布組成新的軍事聯盟、達成澳英美聯盟（AUKUS）防衛協議，導致澳洲取消向法國訂購潛艇。法國稱這是美國暗算法方，之後法國駐美國大使館取消了本為慶祝法美同盟而舉行的晚宴。



美國《紐約時報》9月16日稱，法國官員16日取消一個預定17日在華盛頓舉行的晚宴。它是為紀念「海角戰役」（Battle of the Capes）240週年。

這是發生在法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）批評AUKUS項下的核潛艇協議是「暗算」法國之後。

法國海軍集團（Naval Group）本會負責建造澳洲下一代潛艇，但合約因AUKUS告吹。勒德里昂16日除批評澳洲此舉打破彼此之間的信任，亦稱極度憤怒。他又批評美國將歐洲盟友排除在外的做法。

他接受法國新聞廣播電台訪問時稱，美國總統拜登（Joe Biden）「暗算」法國，令法澳軍備協議泡湯。勒德里昂稱這種野蠻、單方的、以及不可預測的決策，令他想起美國前總統特朗普（Donald Trump）。

圖為法國外長勒德里昂2021年9月10日在德國一所大學與德國及波蘭外長出席聯合記者會（Reuters）

美國回應法國強烈批評，16日稱仍希望與AUKUS以外、「在印太地區扮演重要角色的歐洲國家」維持緊密合作。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）16日在華盛頓會見到訪的澳洲防長達頓（Peter Dutton）及外長派恩（Marise Payne）後未有正面回應，僅稱留待澳洲解釋為何它想獲得新的核潛艇技術。他重申，法國仍是區內重要夥伴。