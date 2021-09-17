王毅籲中俄巴伊共同促進阿富汗局勢平穩過渡

中國國務委員兼外長王毅9月16日呼籲，中國、俄羅斯、巴基斯坦、伊朗四國有必要加強溝通協作，發出一致聲音，施加積極影響，為促進阿富汗局勢平穩過渡發揮建設性作用。



據中國駐阿拉伯埃及共和國大使館網站發布上的訊息，9月16日，王毅在杜尚別同俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）、伊朗外交部長助理穆薩維舉行阿富汗問題四國外長非正式會議。

王毅說，當前阿富汗局勢處在由亂及治的關鍵階段。阿富汗戰爭雖已結束，但阿富汗問題仍未解決。強權政治、軍事干涉和所謂「民主改造」是造成阿富汗目前局勢的根源。美國及其盟友倉促撤離，又給阿富汗帶來了新的問題。阿富汗新的政治架構尚未組建完成，民族、教派等矛盾錯綜複雜，局部衝突、民生困局等風險十分突出，未來發展存在不確定性。

圖為俄羅斯外交部新聞局提供的圖片，相中是2021年9月16日，中國外長王毅（右）俄羅斯外長拉夫羅夫在塔吉克首都杜尚別會面。兩人是在集體安全條約組織會議舉行期間，進行場邊會晤。（AP）

王毅就下階段四國涉阿協調合作提出五點建議：一是敦促美國切實履約擔責。二是對阿富汗開展接觸引導。三是防範安全風險外溢。四是推動各方形成援阿合力。五是助阿融入地區合作大潮。

中國外交部發言人16日在部門網站發布新聞稿稱，中國國家主席習近平應塔吉克斯坦共和國總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）邀請，將在北京以視像方式出席上海合作組織成員國元首理事會第21次會議以及上合組織和集體安全條約組織成員國領導人阿富汗問題聯合峰會。

習近平將與成員國領袖討論阿富汗問題。阿富汗是上合組織主要中亞成員國的鄰國，阿富汗本身亦是上合組織的觀察員。

王毅說，地區國家對阿富汗新政權的期待，概括起來主要有三點：包容、反恐、睦鄰。只有具備這三個特徵，阿富汗才能構築長治久安的政治基礎，地區國家特別是阿富汗鄰國才能維護各自正當權益。「中方願同俄羅斯、巴基斯坦、伊朗等地區國家加強協調，為阿富汗防亂維穩、制恐止暴與和平重建，推動本地區最終實現持久和平發揮建設性作用。」