上合峰會｜中俄領袖講話各有着重　習近平暗指美國

上海合作組織（SCO）成員國元首理事會第二十一次會議9月17日在塔吉克首都杜尚別舉行，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平通過視發表講話。



據俄羅斯衛星通訊社9月17日報道，普京在講話中提議恢復上海合作組織——阿富汗聯絡組的工作，推動阿富汗新政府履行建立和平與安全的承諾。他稱：「應考慮恢復上海合作組織——阿富汗聯絡組的工作，這個聯絡組當時正好是為了與阿富汗夥伴合作而成立的。」

普京認為深化上海合作組織成員國經濟領域夥伴關係具有現實意義。圖為2019年6月14日，吉爾吉斯斯坦比什凱克舉行上海合作組織峰會。（Reuters）

普京呼籲上海合作組織國家應當考慮到阿富汗局勢加劇和美國潰退帶來的風險，實行共同商定的路線。「現在擺在上海合作組織面前的一個迫切任務是，考慮到與阿富汗在美軍和北約聯盟倉促撤離——說得不好聽是逃離後局勢加劇相關的嚴重風險，實行共同商定的路線。」並認為上海合作組織成員國應敦促阿富汗新政府兑現他們的「有關建立和平、使社會生活正常化、保障所有人安全的承諾。」

另據中國官方媒體中央電視台消息，習近平提出要堅定製度自信，絕不接受「教師爺」般頤指氣使的說教，堅定支持各國探索適合本國國情的發展道路和治理模式。支持各自平穩推進國內選舉等重要政治議程，絕不允許外部勢力以任何藉口干涉地區國家內政，把本國發展進步的前途命運牢牢掌握在自己手中。

2019年6月14日，習近平出席在吉爾吉斯斯坦比什凱克舉行的上海合作組織峰會。（Reuters）

值得注意的是，習近平稱「一時強弱在於力，千秋勝負在於理，解決國際上的事情，不能從所謂『實力地位』出發，推行霸權、霸道、霸凌，應該以聯合國憲章宗旨和原則為遵循，堅持共商共建共享」。

在這之前，美國與中國舉行多次政府官員會談。包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）多位官員提出，要從實力地位出發與中國交涉。

另一個值得注意的是，此次會議將提出賦予埃及、卡塔爾和沙特上海合作組織對話夥伴國地位的倡議，啟動接受伊朗成為上海合作組織成員國的程序。中國、俄羅斯隨即表示支持伊朗成為上海合作組織成員國。