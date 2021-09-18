世衛指全球每年有近200萬人死於工作相關疾病　工時長為原因之一

世界衛生組織（WHO）與國際勞工組織（ILO）9月17日發表聯合報告，指全球在2016年有大約190萬人死於職業相關疾病及傷害，當中工時長是其中一個主要原因。



世衛和國際勞工組織首度聯手，推斷全球在2000至2016年期間，工作與死亡及傷害的關係，結果發現81%的死亡個案都是與非傳染性疾病有關。

研究考慮19種職業風險因素，包括長時間工作、職場出現空氣污染、致哮喘劑、致癌物、人體工學風險及噪音等，其中75萬名死者就是與工時長、即每週工作時間55小時或以上有關，另外45萬人的死因則是由懸浮粒子、氣體等職場空氣問題引起。

香港工時長可謂「舉世知名」，各行各業打工仔每周工作50小時，甚至60小時的情況。（資料圖片／曾梓洋攝）

報告指出，與工作相關的死亡個案中，有高得不成比例的死者是來自東南亞和西太平洋地區、男性及54歲以上的人士。而且提到因工作過勞引起的心臟病及中風分別上升41%和19%。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，對於太多人死於他們本身的工作感到震驚，形容報告警醒各國和企業改善和保護勞工的健康和安全。

報告同時認為，從工作引起的疾病實際總數或更多，並指將來的分析會將新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）所帶來的影響計算在內。