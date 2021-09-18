阿富汗局勢︱婦女事務部遭取代　女學生或絕跡中學生活

阿富汗再次由塔利班（Taliban）掌權後，當地婦女地位成為外界關注焦點。塔利班9月17日宣布男學生重返中學的計劃，惟女學生則隻字不提。另外舊政府的婦女事務部就被勸善懲惡部取代，意味阿富汗女性的待遇可能倒退二十年。



英國廣播公司（BBC）報道，阿富汗政府位於首都喀布爾（Kabul）的婦女事務部的招牌被勸善懲惡部取代，社交平台流傳的片段顯示，多名女員工在辦公室外與塔利班人員理論，要求重返職場。

勸善懲惡部本身在塔利班1996年首度上台前已經存在，塔利班其後擴大其權力，包括派遣道德警察在街上巡邏，執行嚴格伊斯蘭教法，包括禁止音樂和舞蹈、棋藝或放風箏等，同時規定男性蓄鬚和不准留西方風格的髮型。

Taliban replaced the Women's Affairs Ministry with the Ministry of Vice and Virtue. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/odVd4avdHx — Khalil Noori (@KhalilNoori) September 17, 2021

該部門對女性的要求比男性更嚴格，曾鞭打衣著較為暴露、或外出時沒有男監護人陪同的女性，並禁止她們接受中學及以上程度的教育。

塔利班2001年倒台後，勸善懲惡部被解散，不過到了2006年，時任阿富汗總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）在保守派的壓力下，成立類似但權力較少的部門。而今次塔利班復位，有塔利班成員向美國傳媒強調，勸善懲惡部有保留的必要，但不認為會出現以往的執法場面。

9月11日，阿富汗喀布爾，阿富汗女性途經一間美容店，該店未有營業，牆上廣告畫亦以油漆遮蓋。（Bernat Armangue／美聯社）

另外塔利班17日公布當地中學從18日起復課，但只限男學生及教師，惟女學生及教職員則完全沒有提及，令阿富汗成為全球唯一一個禁止女性接受中學教育的國家。而塔利班高等教育部長哈卡尼（Abdul Baqi Haqqani）日前則表示，女性可以繼續在大學學習，但必須與男性分班上課。哈卡尼稱學校應盡力分配男女不同上課時間，並劃分男女座位。