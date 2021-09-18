阿富汗局勢｜美軍承認錯誤空襲平民車輛　導致一家十口死亡

美軍8月29日在阿富汗首都喀布爾（Kabul）對極端組織ISIS-K實施空襲，但擊中一架載有平民的汽車，導致一家十口包括7名小孩喪生。美軍9月17日承認該次空襲是一個錯誤，並作出道歉。



美國中央司令部司令麥肯齊（Frank McKenzie）17日透過視像出席簡報會，稱經過評估後，認為遇襲車輛及乘客不可能與ISIS-K有關連或對美軍構成直接威脅，他形容這宗事件是「錯誤的悲劇」，並指華府考慮向受害者家屬賠償。

美軍在空襲後曾表示，美軍無人機當天在喀布爾對一部疑載有多名自殺式襲擊者的汽車實施空襲，解除了ISIS-K對哈米德・卡爾扎伊國際機場（Hamid Karzai International Airport，又稱喀布爾國際機場）的威脅。而國防部官員連日來都認為空襲行動正確。

美國有線新聞網絡（CNN）8月29日引述遇難者兄弟報道，包括6名兒童在內，一個家庭共9名成員在這次空襲中喪生。因此引起多國傳媒對該次空襲行動的質疑，包括發現遇襲汽車的司機是一名長期效力美國人道組織的職員，並指華府缺乏證據支持該輛汽車載有爆炸品的說法。