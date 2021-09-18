新冠肺炎｜美媒：疫情使製造業紛紛從越南回流中國

9月18日消息，近幾年來，一些企業希望僱傭其他國家更加便宜的勞動力，於是這些企業將製造業從中國轉移到東南亞國家，越南是開辦新廠的最熱門目的地之一。但越南的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情愈來愈嚴重，導致工廠長時間停工，於是這些企業又紛紛把工廠遷回中國。

據環球網援引美國媒體石英財經網（Quartz）的文章報道，Delta變種病毒肆虐，令新冠肺炎疫苗完全接種率僅4%的越南不堪重負。各地工廠關閉導致越南製造業產量驟降，並開始侵蝕全球品牌的利潤。

Adidas曾表示，越南供貨商的產能問題將導致該公司下半年損失6億美元銷售額。此外，越南製造業還面臨貨運集裝箱短缺，港口積壓和卡車司機數量有限的問題，使得運輸時間延長，運輸成本上升。

防護服裝製造商美國雷克蘭工業公司（Lakeland Industries Inc）的首席行政總裁（CEO）羅伯遜（Charles Roberson）表示，公司已聘請新高管以幫助幾周內把生產從越南轉移到中國。意大利傢俱企業合和舍的CEO表示，「坦率地說，我們在必要的時候又在某種程度上重新回到中國」。

哈佛大學（Harvard University）管理學教授史兆威表示，一些企業早在2020年就開始重返中國了，在這方面已有不少實例。關鍵問題是，若你想要可靠的製造業，中國通常是不二之選。