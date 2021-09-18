上合峰會｜上海合作組織正式批准伊朗成為永久會員

上海合作組織成員國元首理事會第21次會議批准伊朗成為永久會員。伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）9月17日公布消息時強調「霸權和單邊主義正在失敗」，這被視為德黑蘭含蓄地向美國發放訊息。



會議在塔吉克（Tajikistan）杜尚別（Dushanbe）舉行，接受伊朗成為組織第八位正式會員。

其他正式會員包括中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦（Pakistan）、塔吉克、烏茲別克（Uzbekistan）、吉爾吉斯（Kyrgyzstan）及哈薩克（Kazakhstan）。

伊朗在上合組織的觀察員地位已有15年。德黑蘭預期，成為正式會員有助提升它的經濟及地區地位。

2021年9月16日，中國外長王毅（右）在塔吉克杜尚別會見伊朗外長阿卜杜拉希揚（左）（中國外交部）

伊朗獲中國支持

中國國務委員兼外長王毅之前9月16日在塔吉克首都會見伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）時已表明中方支持伊朗成為上合組織正式成員。伊朗外長當時指，讚賞中方支持伊朗成為上合組織正式成員，願就伊核、阿富汗等問題同中方加強溝通協調。

央視的報道稱，上合組織也會推出會歌，今年是組織成立20周年，會歌將首次在上合組織元首理事會會議的會場上奏響。

上海合作組織成員國元首理事會第21次會議9月16日至17日在塔吉克首都杜尚別召開。烏茲別克之後將接棒塔吉克，擔任上合組織輪值主席國。