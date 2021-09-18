美國邊境人滿為患　海地移民湧入萬人擠橋下　德州城市發緊急狀態

美國南部德州靠近墨西哥邊境9月17日聚滿逾萬名無證移民，大部份是海地人，邊境德爾里奧（Del Rio）市長宣布城市進入緊急狀態，路透社指，這次事件為美國總統拜登（Joe Biden）帶來更大的人道與政治考驗。



這些移民身處美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）在德爾里奧國際大橋下的管制區，這條橋連接美國與墨西哥。部份人在橋下搭起帳幕，也有人帶着毛毯席地而睡。他們大部份是海地人，另外也有古巴人、委內瑞拉人、尼加拉瓜人。

10,503 illegal aliens are under this bridge tonight because Joe Biden made a political decision to cancel deportation flights to Haiti.



The Border Patrol is overcapacity. It’s indefensible, it’s inhuman, and it was entirely caused by Biden & Harris. #BidenBorderCrisis pic.twitter.com/LmWV52nmJc — Ted Cruz (@tedcruz) September 17, 2021

美墨兩邊的邊境官員均表示，預期會有更多移民到來。

德爾里奧市長洛扎諾（Bruno Lozano）表示，截至9月16日下午，橋下有10,503人，他稱，當中許多是想留在美國的海地人，因海地目前政治動盪，上月又發生大地震。

至9月17日下午，墨西哥官員已估計人數升至12,000人。

海地8月14日發生的7.2級大地震，造成逾2200人死亡，大量災民在地震後面對食水和食物短缺問題。

代表德州的共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在Twitter發文批評拜登，他稱這逾萬名非法外國人待在橋下，就是因為拜登做的政治決定，取消飛往海地的遣返飛機。