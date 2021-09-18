被指搞「滲透」　維基百科封禁7名中國內地編輯

撰文：李秀坤
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外媒報道，維基百科以安全風險和訊息「滲透」為由，封禁7名中國內地編輯，引發關注。

據英國《泰晤士報》9月17日報道，在經過近一年時間調查後，維基百科的管理機構維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）以安全風險和訊息「滲透」為由，宣布對「中國大陸維基人」（Wikimedians of Mainland China，簡稱WMC）用戶組採取行動，永久封禁7名編輯的賬號，並撤銷其他12名用户的管理和編輯權限。

英國廣播公司（BBC）報道，維基媒體基金會副主席丹尼斯（Maggie Dennis）主張，滲透者試圖宣傳「中國的目標，以他們所實施的信息過濾進行演繹」，操控維基百科的內容是其中一個目標。

維基百科是用多種語言編寫而成的網絡百科全書。（維基百科網站截圖）

丹尼斯又指，這次基金會採取行動，也是把中國內地維基編輯和香港編輯之間的衝突考慮在內。

香港英文媒體《香港自由新聞》（Hong Kong Free Press）7月曾報道指，中國內地維基編輯與香港維基編輯曾圍繞「可靠信息來源」一事發生爭論。部分內地編輯希望將中國環球電視網（CGTN）等內地官媒當作可靠消息來源，把《蘋果日報》視作不可信消息來源，香港編輯則對此持反對態度。

「中國大陸維基人」9月14日曾在網上發文回應基金會，批評維基媒體基金會「以莫須有的理由，無端全域鎖定包括我組成員、聯絡員在內的中文維基人，又解除了更多維基人的管理員、行政員等許可權」，又指基金會只偏信一小撮人讒言，是徹徹底底的欲加之罪，是完完全全的黑箱操作。

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