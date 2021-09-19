大批海地移民聚集美國德州邊境　華府加快遣返工作

美國德克薩斯州（Texas）連接墨西哥的邊境地區最近有大批海地（Haiti）移民聚集，國土安全部（DHS）9月18日表示，華府計劃加派專機，安排這批海地人返國。



德州邊境小鎮德爾里奧（Del Rio）近日有大批海地移民從墨西哥方面迫近，當局估計人數達1.37萬，他們在公路的天橋下建立臨時帳篷棲生。國土安全部18日指，大約2000名住在天橋下的海地人已經獲安排到其他地方，以審核他們的移民申請或遣返回國。另外400名DHS人員會在20日抵達當地協助控制情況，並不排除會再加派人手。

一名華府官員17日向美聯社稱，美國政府可能在19日開始，每天安排5至8班專機將該批海地人送回國，但亦要視乎海地政府的意願，目前兩國在有關安全的談判上取得進展。

美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）17日關閉邊境，阻止更多人湧入。墨西哥方面同日亦在距離德州邊境200公里的地區要求一批為數約500人的海地移民下車，惟這批移民選擇繼續向美國方向徒步前行。

海地在2010年發生大地震，當地大批民眾離鄉別井到南美國家生活，但在2016年巴西里約熱內盧奧運之後，區內的就業機會不足，因此他們冒着生命危險，以乘車、徒步等方式從南美洲前往美國邊境。不少人在美墨邊界聚居，等待湧入美國的時機。