四方安全對話聲明草案　據報同意建構安全半導體供應鏈

日媒9月18日引述美國、日本、印度及澳洲領袖的聯合聲明草案報道，美國總統拜登（Joe Biden）下週會在華盛頓舉辦上述4國領袖共同參與的四方安全對話（Quad）面對面首腦峰會，屆時他們將同意採取措施，建構安全半導體供應鏈。



《日本經濟新聞》18日引述聯合聲明草案指，為打造強大的供應鏈，4國將會確認它們的半導體供應能力並找出弱點。報道未有交代如何取得聯合聲明草案。

聲明又指出，使用先進技術的共同原則，應該以尊重人權為基礎。草案未有點名中國，但此舉旨在阻止中國利用先進技術維繫專制政權的做法擴展至全球其他地區。

美國和中國在廣泛議題上爆發衝突，包括貿易和科技領域。拜登4月曾表示，美國和盟友日本將會共同投資包括5G和半導體供應鏈等領域。

拜登24日將首次主持四方安全對話領袖峰會，日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）和印度總理莫迪（Narendra Modi）將會參與。