澳英美聯盟｜潛艇投資2.4億美元泡湯　澳洲除外交還面對內政衝擊

澳洲宣布與美英簽訂協議，建造核動力潛艇，同時放棄與法國簽訂的潛艇合約，引起法國強烈不滿。但這除了引起外交風波外，在國內亦造成衝擊，因放棄法國的合約將意味過去投資的潛艇計劃化為烏有，是大量的財政損失。



澳洲在2016年與法國簽署協議，建造12艘傳統動力潛艇，並至今投資近2.4億美元。總理莫里森（Scott Morrison）9月16日就是否浪費財政辯護，他表示相信過去的所有投資都進一步建立了他們的技術與能力，所有計劃都是為保護澳洲國家安全利益出發。

澳洲反對黨工黨領袖阿爾巴尼西（Anthony Albanese）表示，納稅人有權得悉這一切將投資多少錢：「時歷8年、3個總理、6個國防部長和數十億美元就樣沉沒，沒有比這更昂貴的東西可以形容現屆政府。」

圖為6月16日，澳洲總理莫里森訪問法國，與總統馬克龍會面。（AP）

莫里森更示意可能因新的核潛艇計劃增加國防開支，但未有具體表示會增加多少，僅稱「電梯升起後就不會降下去」。國防預算目前佔澳洲目前2.1%。

團體擔憂借機發展核能

除金錢外，澳洲部分團體亦擔憂這會開啟先例，讓核能工業在澳洲落地生根。澳洲雖然是核能原能鈾的主要生產國之一，但國內卻長期抗拒核能且未建築核電廠，特別是在切爾諾貝爾核事故及福島核事故之後。

莫里森表示擁有核潛艇並非等於發展核電事業，綠黨領袖班特（Adam Bandt）則指責核潛艇會有如漂浮的切爾諾貝爾核電廠一樣，降低澳洲安全。

核潛艇正常運作下不會洩漏核輻射，但一旦發生意外沉沒將會對海洋環境造成巨大影響。前領袖布朗（Bob Brown）表示該核潛艇計劃從未諮詢過公眾，因「政府知道公眾一定會反對」。