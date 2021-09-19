印度反壟斷調查發現Google濫用Android系統主導地位

印度反壟斷機構在一份為期兩年的調查報告中發現，Google濫用其Android操作系統在印度的主導地位，利用其巨大的財務實力非法傷害競爭對手。
財聯社9月19日報道，據媒體援引消息人士報道，印度競爭委員會（CCI）對Google的反壟斷調查已接近尾聲。
知情人士透露，Google降低了「設備製造商開發和銷售運行Android替代版本上運行的設備的能力和動力」。
知情人士還透露，Google尚未收到調查報告，CCI的高級官員將審閲這份報告，在發布最終命令（可能包含處罰）之前，還會再給Google一次辯護的機會。
CCI在2019年下令對Google進行反壟斷調查時稱，Google涉嫌利用其主導地位，限制設備製造商選擇其他移動操作系統，同時迫使他們預裝Google應用程序。
印度是Google主要的增長市場，該公司2020年表示，將在5年至7年內，通過股權投資和合作在印度投資100億美元。Counterpoint Research的數據顯示，印度5.2億部智能手機中有98%使用的是Android系統。
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