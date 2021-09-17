Naver和Kakao決意洗心革面？韓國掀起反壟斷序幕馴養巨獸

韓國大型科技公司Naver和Kakao不經不覺成為壟斷市場的「惡魔」，憑影響力操縱遊戲規則，趕絕競爭對手。當全球經濟身處反壟斷時代，兩大寡頭無可避免成為眾矢之的。他們雖然希望洗清「罪孽」，但恐怕太遲。韓國政府已經密鑼緊鼓收緊監管，想化身馴養師駕馭兩頭巨獸。



韓國政府計劃加強監管網絡平台，Naver和Kakao首當其衝。Naver和Kakao的市值總額排名分列韓國綜合股價指數市場第三和第五，兩間公司股價9月8日雙雙暴跌，跌幅分別達7.97%和10.06%。

科網公司急撲火自救

面對千夫所指，Kakao急急出來撲火。集團9月14日宣布推出支持小型企業和自僱人士的計劃，邁向共同富裕，涉資3,000億韓圜。其中一項措施就是將投資公司K Cube控股轉型成為社會企業。K Cube持有Kakao的10.59%股份，是第二大股東，也是母公司的實際控股公司。K Cube目前因為涉嫌漏報或誤報資料被公正交易委員會調查，同時有傳公司的控股情況違法。普遍認為，公司這樣做是為了「洗白」。

至於Kakao經營叫車業務的子公司Kakao Mobility則將取消叫車應用程式Kakao T的「智慧叫車」（smart call）服務。「智慧叫車」服務讓顧客可以按照需繳付額外費用，更快叫車。但公司早前宣布將費用從1,000韓圜提高至1,000至5,000韓圜，引起乘客和司機反對。如今公司則決定取消服務，部份其他收費也將減價，並考慮到對其他公司的影響，宣布退出企業外送市場。

圖為2012年8月20日，韓國首爾有人用手機打開Kakao Talk應用程式。（AP）

政界宣戰根除不公平

公司嘗試自救之前，韓國公正交易委員會目前已經就多宗指控展開調查。除了上述提到的調查，委員會主席趙成旭10日也開腔談到問題。她表示，有關網絡平台雖然向消費者提供更多選擇，但對他們造成的傷害也有所增加。她承諾將成立特別工作小組，監察網絡平台的數碼廣告，並派員確保市場參與者不會限制其他公司進入平台服務市場。

政界也已經向「巨獸」宣戰。執政民主黨議員宋甲錫和李東洲7日發起研討會，探討遏制Kakao擴張、根除平台大企業的不公平交易和保護胡同商圈。宋甲錫表示，「Kakao原本是創新和增長的象徵，現在向小商戶收取高額手續費，同時向顧客收取昂貴服務費，已經墮落成追求極致利益的貪婪和守舊的典型。」民主黨黨代表宋永吉也透過書面致辭表示，「Kakao不能無視公平與共同發展的精神，效仿以前大企業一味追求利潤的老樣子。」

圖為2021年9月14日，韓國公正交易委員會主席趙成旭於世宗出席記者會。（AP）

反壟斷或掀附帶損害

收緊監管帶來的股價動盪雖然已經開始平復，但最大的隱憂是一切只是「戰爭」的開端。有進投資證券公司分析員胡在煥（Huh Jae-hwan，音譯）稱，「股價已經下跌，反映風險」，「不過10月政府年度審計和明年總統選舉前，更多業務可能遭到監管打擊。」自去年以來，有約10份針對本地網絡平台巨頭不同版本的法案有待國會審議。當「反谷歌法」這般開創全球先河的嚴格法案都能夠通過，Naver和Kakao眼前無疑是硬戰連場。

只是種種的法案都有背後的反作用力。以公正交易委員會計劃修訂的《公平網絡平台中介交易法》為例，修正案要求網絡零售商和賣家簽署合約，列明佣金的金額。但嘉泉大學的商學教授全成民（Jeon Seong-min，音譯）認為，這個做法甚至可能限制中小企業於平台開設業務。西江大學法學院教授洪大植（Hong Dae-sik，音譯）指出，部份相關法律效仿歐盟和日本的法律，但日本的法律用意是保障本地平台營運商，抵抗亞馬遜公司等的影響力，但當韓國削弱本地企業的競爭力，美國的全球平台公司就會進入市場。