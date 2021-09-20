聯合國大會｜伊朗外長或與核協議簽約國代表場邊會晤

伊朗外交部發言人哈提卜扎德（Saeed Khatibzadeh）9月19日說，外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）或於聯合國大會期間，與《聯合全面行動計劃》 （JCPOA，簡稱伊朗核協議）簽約國代表會面。



哈提卜扎德稱，阿卜杜拉希揚20日前往美國紐約，若這種會議有用的話，他會與伊朗核協議的簽約國代表會面。

美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）17日稱，美國務卿布林肯（Antony Blinken）沒計劃在聯合國大會期間與阿卜杜拉希揚會面。

伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國2015年7月簽訂《聯合全面行動計劃》（JCPOA，簡稱伊朗核協議）。協議項下伊朗限制發展核武，換取國際社會解除對它制裁。美國前總統特朗普（Donald Trump）上任後要求重新談判核協議，伊朗拒絕。美國2018年5月8日正式退出協議，並逐步恢復對伊制裁，伊朗亦以減少履行協議作為回應，並在2021年2月23日起中止履行《不擴散核武器條約》附加議定書。