美國前國防高官出書籲華府保衛台灣　提3個方法挫敗北京

共和黨籍的前美國國防部副助理部長科比爾（Elbridge Colby）最近出新書《拒止戰略》 （The Strategy of Denial），關注中國大陸野心的軍事面向。



中國大陸現在在變得更加富裕和強大的同時，也正追求區域性軍事優勢，而美國的戰略是挫敗北京謀求區域霸權的努力，阻擋它成為亞洲最大強權。科比爾說，大陸要削弱美國所領導的「反霸權聯盟」，會攻擊聯盟裏最脆弱的成員，凸顯美國的國防承諾無法保護他們。

由於地理位置關鍵，且與美國有「準盟友」關係，台灣明顯是大陸的首要目標。他指出，如果美國不迅速解決軍力不足的問題，北京可以成功入侵並佔領台灣。他希望美國人準備好為台灣與中國大陸開戰，因為這可以嚇阻大陸侵略台灣，也因為如果威懾失敗，美國的軍事干預會是能保持台灣自由的唯一途徑。

對於美國可能與中國交戰，他提出一個大膽的主張。例如，只要美國對中國大陸目標的傳統打擊維持有限度的狀能，北京不會冒險將戰爭升級為核戰。他也主張，假設美軍要擊敗大陸對台入侵，華府必須升級衝突，讓中國大陸接受挫敗，其中包括針對大陸領導人的經濟戰，以及懲罰性的轟炸行動。

但在《紐約客》（The New Yorker），《中國噩夢》（China Nightmare）一書作者卜大年（Dan Blumenthal）撰文指出，這本書的問題之一在於，過分依賴所謂的政治現實主義的假設，無法解釋大陸對於台灣的執著。據科比爾解讀，北京堅持的一個中國是帝國主義意識形態，並非地緣政治的需求。中方想孤立台灣並顛覆台灣的民主，制定台灣人無法接受的「和平」條件。他主張華府增強台灣的民主韌性，將台灣牢牢地嵌入仍處於萌芽狀態、自由開放的亞洲秩序當中。所以，美國必須維護台灣民主政權。較務實的做法包括，在台灣部署更多美軍，以強化台灣受壓下的政治決心，並且與台灣軍方有更緊密的合作。

科比爾引用拿破崙的格言「如果要奪取維也納，那就奪取維也維」，呼籲華府要有新的口號：「如果想保衛台灣，那就保衛台灣。」

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