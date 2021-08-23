6成5受訪台民願作戰　退役美軍士官潑冷水：訓練水平仍在1970年代

阿富汗政府軍兵敗如山倒，讓台灣各界也掀起討論，最新民調顯示，65%民眾願意為了保衛台灣而上戰場，有退役美軍士官卻指出，軍隊訓練太過陳舊，本質上與阿富汗一樣都太過依賴美軍，但台灣面對的對手又不是像塔利班一樣的游擊隊，而是裝備齊全的正規軍，軍事準備看來不太樂觀。



阿富汗淪陷，各種震撼畫面赤裸裸呈現在世人眼前，遠在地球另一端的台灣同樣受到戰火威脅，但即便還沒打響一槍一砲，社會各界早已口沫四濺。 台灣總統蔡英文(8.18)：「自己不作為只依賴別人的保護，不是我們的選項。」 行政院長蘇貞昌(8.17)：「不怕被殺被關，我們一定守護這個國家。」

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總統閣揆相繼信心喊話，與此同時，台灣制憲基金會日前公布最新民調，6成5的民眾表示願意為了保護台灣而上戰場，乍看之下全台上下似乎眾志成城。

記者顧上鈞：「一個地方的戰力換算，必須要把硬體乘上精神，除了良好的武器也要有高昂的士氣，但當民眾被問起，是否願意為台灣而上戰場，這比較像是精神道德層面上的宣誓，很少人會說不要，因此在事前的軍事訓練與準備，願意投入多大的意願，或許才是比較客觀的指標。」

回顧半年前，東森新聞雲發布的民調，18、19歲的台灣年輕人，96%願意上戰場，但高達87%反對徵兵制，這矛盾的結果讓各界一片譁然。

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國防院戰略政策所副研究員陳亮智：「網路上的聲量，鍵盤上的敲打，能否真正的轉換成在戰場上的參與，力量的呈現，台灣民眾必須要有這樣的警覺或意識，就是說我們要珍惜這樣子，可以在鍵盤上自由地敲打，但也不要忘了，你要有一個很扎實的實質力量，實質的力量軍事力量，來保護你有這樣子一個自由。」

從鍵盤走向戰場，恐怕是一段遙遠的距離，先不說作戰時必須克服的血腥創傷，與龐大的心理壓力，光是艱苦的訓練，恐怕就讓很多人打退堂鼓，台灣人對戰爭的認知真的足夠嗎。

國防部發言人史順文(8.17)：「有關軍事訓練的役男，在入伍訓練的階段，是以成為合格的步槍兵作為目標，在完成專長訓練的階段之後，就應該具備應有的軍事專長，成為合格的戰鬥兵，那麼退伍之後，也能透過後續的教育召集訓練，來維持基本的戰鬥技能，提升整體後備的戰力。」

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國防部拍胸脯保證沒問題，但退役美軍士官Allen Lin卻不這麼樂觀，他曾打過伊拉克反恐戰爭，親自體會戰場的嚴峻，對比阿富汗國防軍兵敗如山倒，他認為這是台灣軍事訓練嚴重的警訊。

退役美軍士官Allen Lin：「因為從民間到政府甚至軍方，都存在著台灣有事，美軍必定馳援的論調，這種展現出來的依賴性，跟阿富汗變天前其實並沒有不同，單就軍事上來看，阿富汗政府軍除了少數特種部隊外，絕大多數的軍人缺乏有效而持續的訓練，這些相同的致命弱點，在台灣軍方的身上也看得很清楚，其軍事訓練仍然處於1970年代的水準，持續採用節省成本的方式與陳舊的技術，來訓練大量的士兵，不但無法有效讓民轉軍，訓練出來的士兵，也沒有足夠的軍事專業與裝備，在戰場上生存與發揮，今天台灣面對的對手，不是塔利班那樣的游擊隊，而是裝備訓練數量都具備的正規軍，一旦發生衝突將會更為慘烈。」

面對無情戰火，再多信心喊話，都不如嚴格訓練來得實質有效，畢竟為國捐軀無法贏得戰爭，讓敵人為國捐軀，才能守住勝利。

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