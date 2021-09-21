新冠肺炎｜巴西總統因沒接種疫苗無法在紐約堂食　只好路邊開餐

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）抵達美國紐約市，準備出席聯合國大會。巴西官員9月20日在Twitter發布一張照片，顯示沒接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的博爾索納羅無法在紐約市餐廳堂食，只好與代表團在路邊用餐。



紐約市13日起全面執行新防疫措施，規定民眾需接種最少1劑疫苗並出示接種證明後，才可在餐廳堂食。

博爾索納羅：圖為9月20日，巴西總統博爾索納羅（後）步出美國紐約市的酒店。（Reuters）

博爾索納羅稱自己沒接種疫苗。巴西總統府祕書長拉莫斯（Luiz Eduardo Ramos）20日在Twitter發布博爾索納羅與代表團成員在路邊吃披薩和喝汽水的照片，並寫道：「紐約市的豪華晚餐」。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）20日表示，他需向所有世界領袖，尤其是博爾索納羅傳達一個訊息，那就是如他們打算到訪紐約，就需接種疫苗。白思豪說：「如你不想接種疫苗，那就不要來，因為所有人都應該一起確保（大家）安全。」