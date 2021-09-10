巴西總統多番批評最高法院　籲民眾上街惹爭議　終發聲明立場軟化

撰文：洪怡霖
出版：更新：

巴西最高法院決定對總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）展開刑事調查後，博爾索納羅多次批評法院，又呼籲民眾上街聲援，引發爭議。他9月7日在巴西獨立日發表講話時，仍表明不會遵循最高法院裁決，但隨着支持者的抗議活動愈演愈烈，至9月9日，他的態度似有轉變，稱自己從未打算攻擊任何政府機構。

博爾索納羅之前在未提供證據的情況下，不止一次指控巴西的電子投票系統存在選舉欺詐，至8月4日，巴西聯邦最高法院裁定應就有關言論對博爾索納羅展開調查，8月12日又決定就博索納羅涉嫌泄露聯邦警察秘密文件一事啟動調查。

巴西示威：圖為9月9日，巴西總統博爾索納羅的支持者在巴西利亞街頭抗議之際，警方封鎖道路防止示威者闖進最高法院總部。（Reuters）

這些調查引來博爾索納羅的不滿，他批評最高法院，並呼籲支持者在9月7日巴西獨立日上街聲援。博爾索納羅的政敵紛紛表達憂慮，擔心發生類似美國前總統特朗普（Donald Trump）支持者1月6日衝擊美國國會的事件。

聖保羅（Sao Paulo）、巴西利亞（Brasilia）和里約熱內盧（Rio de Janeiro）在獨立日當天均有博爾索納羅的支持者上街。這3座城市同日亦有爆發反小規模的反博爾索納羅示威。

巴西示威：巴西總統博爾索納羅的支持者9月7日在巴西利亞聽博爾索納羅講話。（AP）

博爾索納羅在獨立日當天宣布，他將不再遵守最高法院大法官德莫賴斯（Alexandre Moraes）的裁決，他在聖保羅向支持者表示：「德莫拉斯的任何決定，總統將不再遵守。我們人民的耐心已用完，對我們而言，他已不存在。」

他又指「我想和那些希望我無法在巴西當選的人說，只有上帝才能讓我離開這（個職位）」。他說：「對我來說，只有3種選擇：坐監、被殺或勝利。我會讓惡棍知道：我永遠不會被監禁。」

巴西示威：巴西總統博爾索納羅的支持者9月7日在聖保羅街頭示威。（Reuters）

在獨立日後，當地的示威活動仍未完結，博爾索納羅的支持者駕駛貨車，在全國各地的高速公路上聚集堵路的抗議活動持續。警方9月9日表示，有13個州份的聯邦公路因示威而堵塞。

事件愈鬧愈大後，博爾索納羅9月9日發表聲明，態度似有軟化，他表示從未打算攻擊任何政府機構，又稱一直願意與其他政府機關對話。他又稱，示威者已同意取消在9月12日的抗議活動。

巴西示威：圖為9月9日，巴西總統博爾索納羅的支持者駕駛貨車在米納斯吉拉斯高速公路上示威堵路。（Reuters）
新冠肺炎｜巴西逾40市示威　要求彈劾博爾索納羅【新冠肺炎】巴西總統參與民眾示威　抗議州長發布居家令巴西貨車司機示威　聖保羅市進入緊急狀態　總統揚言派軍隊清場巴西數百民眾示威　促政府重建被燒博物館　爆發警民衝突
巴西
博爾索納羅
佔領美國會
發表評論...