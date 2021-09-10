巴西總統多番批評最高法院　籲民眾上街惹爭議　終發聲明立場軟化

巴西最高法院決定對總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）展開刑事調查後，博爾索納羅多次批評法院，又呼籲民眾上街聲援，引發爭議。他9月7日在巴西獨立日發表講話時，仍表明不會遵循最高法院裁決，但隨着支持者的抗議活動愈演愈烈，至9月9日，他的態度似有轉變，稱自己從未打算攻擊任何政府機構。



博爾索納羅之前在未提供證據的情況下，不止一次指控巴西的電子投票系統存在選舉欺詐，至8月4日，巴西聯邦最高法院裁定應就有關言論對博爾索納羅展開調查，8月12日又決定就博索納羅涉嫌泄露聯邦警察秘密文件一事啟動調查。

巴西示威：圖為9月9日，巴西總統博爾索納羅的支持者在巴西利亞街頭抗議之際，警方封鎖道路防止示威者闖進最高法院總部。（Reuters）

這些調查引來博爾索納羅的不滿，他批評最高法院，並呼籲支持者在9月7日巴西獨立日上街聲援。博爾索納羅的政敵紛紛表達憂慮，擔心發生類似美國前總統特朗普（Donald Trump）支持者1月6日衝擊美國國會的事件。

聖保羅（Sao Paulo）、巴西利亞（Brasilia）和里約熱內盧（Rio de Janeiro）在獨立日當天均有博爾索納羅的支持者上街。這3座城市同日亦有爆發反小規模的反博爾索納羅示威。

巴西示威：巴西總統博爾索納羅的支持者9月7日在巴西利亞聽博爾索納羅講話。（AP）

博爾索納羅在獨立日當天宣布，他將不再遵守最高法院大法官德莫賴斯（Alexandre Moraes）的裁決，他在聖保羅向支持者表示：「德莫拉斯的任何決定，總統將不再遵守。我們人民的耐心已用完，對我們而言，他已不存在。」

他又指「我想和那些希望我無法在巴西當選的人說，只有上帝才能讓我離開這（個職位）」。他說：「對我來說，只有3種選擇：坐監、被殺或勝利。我會讓惡棍知道：我永遠不會被監禁。」

巴西示威：巴西總統博爾索納羅的支持者9月7日在聖保羅街頭示威。（Reuters）

在獨立日後，當地的示威活動仍未完結，博爾索納羅的支持者駕駛貨車，在全國各地的高速公路上聚集堵路的抗議活動持續。警方9月9日表示，有13個州份的聯邦公路因示威而堵塞。

事件愈鬧愈大後，博爾索納羅9月9日發表聲明，態度似有軟化，他表示從未打算攻擊任何政府機構，又稱一直願意與其他政府機關對話。他又稱，示威者已同意取消在9月12日的抗議活動。