美國邊境騎警揮繩驅趕海地難民惹議　白宮譴責

美國有邊境騎警揮舞類似鞭子的馬韁繩驅趕海地難民，影片在網絡流傳後，白宮9月20日譴責有關行為。美國國土安全部表示將展開調查。



事發於德克薩斯州（Texas）城市德爾里奧（Del Rio）的美墨邊境。德州埃爾帕索（El Paso）傳媒《埃爾帕索時報》19日報道，海地難民前往墨西哥阿庫尼亞城（Ciudad Acuña）購買食物和水後嘗試回到德爾里奧的難民營，期間遭美國邊境騎警驅趕。

美國邊境騎警傳以馬韁繩驅趕海地難民後，People First Future運動的執行董事哈克特9月20日在Twitter發布相片和影片，要求政府阻止這類行為。（Twitter@SawyerHackett）

報道稱：「當海地人周日（19日）下午嘗試爬到河流的美國那邊時，（聯邦）警察高喊『走吧！馬上離開！回去墨西哥！』」

由美國住房和城市發展部前部長卡斯特羅（Julián Castro）發起的運動People First Future，其執行董事哈克特（Sawyer Hackett）20日在Twitter發布的影片也顯示美國邊境騎警驅趕難民的畫面。

部份網民辯護指，影片內的騎警揮舞繩索，並沒有抽打難民，也有部份網民批評，有關行為如驅趕牲口，非常不尊重。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）20日形容事件不可接受，稱：「我不知道那是什麼情況，（但）這分明是可怕的鏡頭。」

國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）承諾會展開調查。