美墨圍牆有姿勢無實際？　一文看清邊境問題現況

「毒品正荼毒我們的摯愛。MS-13幫派成員正威脅我們的安全。非法罪犯正在國內湧現。我想向舒默（Chuck Schumer）和佩洛西（Nancy Pelosi）說明一件事：你們的安全不是政治遊戲或者談判策略！」美國總統特朗普的競選連任團隊周二（8日）所發的籌款電郵如此寫道，再次表明特朗普對興建美墨圍牆的堅持。 一道分隔兩地的圍牆，真的能夠杜絕販毒、黑幫等國內罪案問題嗎？抑或如力抗特朗普的民主黨所言，圍牆造價昂貴且功效不大，純粹為勞民傷財的「擺設」？美墨邊境現時又處於甚麼局勢？

1. 恐怖份子甚少經墨西哥入境美國

2018年9月，美國國務院發表的報告指，無可信證據顯示國際恐怖組織於墨西哥建立基地、與墨西哥販毒同業聯盟合作或經墨西哥派人前往美國。報告續指，雖然恐怖份子仍有可能利用南部邊境過境，但他們較可能以其他方式前往美國。

司法部曾在2018年1月發表報告，將移民和恐怖主義拉上關係。但有分析員認為報告涉誤導。當局在2019年1月終於承認報告出錯和不足，但拒絕收回或修改報告。

國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）周一（7日）指，邊境人員截停3,000名來自「特別關注」國家並有非尋常外遊記錄的「特別關注外國人」（special interest aliens，SIA）。但有分析員就指，「特別關注外國人」定義為經南部邊境入境的非西方國家人士。

截至目前為止，政府亦未有足夠的有力證據顯示大量恐怖份子經墨西哥入境美國。

2. 圍牆無力阻止運毒

美國緝毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）指，最常見的越過邊境運毒方法是將毒品藏在車內，並駕車經過官方邊境管制站。如此一來，用以杜絕非法入境者的圍牆就未能最有效阻止運毒，只會迫使罪犯改用其他方法運毒，並推高毒品價格。

美墨圍牆：大批來自中美洲國家的難民接連北上，希望到美國尋求庇護。特朗普自競選總統以來已揚言要建牆杜絕非法移民。（路透社）

3. 非法移民數字已顯著下跌

2000年，美國共拘捕160萬名非法越過邊境的移民。2017年，數字已大幅減少至310,531人，為自1971年以來最低水平。

4. 非法居留移民大多經合法途徑入境

據國土安全部（Department of Homeland Security）統計，2017年有超過60萬人經海空交通合法入境美國後逾期居留，人數比起非法越過南部邊境而被捕的人多近一倍。由於數字還未包括經陸路入境後逾期居留的人士，估計實際逾期居留移民總數會更多。

美墨圍牆：大批來自中美洲國家的難民連月集結於美墨邊境等候獲批入境美國尋求庇護。不時有人嘗試非法入境，邊防人員發射催淚彈驅散民眾。（路透社）

5. 愈來愈多獨行兒童和家庭到邊境尋求難民庇護

2018年11月，超過2.5萬個家庭越過邊境，為記錄上最多。大部分家庭來自中美洲國家，他們受貧窮和暴力問題所困，因而希望到美國展開新生活。

特朗普政府一改前朝奧巴馬時期的政策，限制各主要入境口岸每日尋求庇護人數。邊境兩岸的收容所長期「爆滿」，海關和邊境保護局（Customs and Border Protection）要求增撥資源收容移民和處理申請。

6. 美國公民亦可以是危險罪犯

國土安全部指，2017年10月至2018年8月，海關和邊境保護局曾接觸16,831名「外來犯罪份子」，其中6,259人被拘捕，當中又有13%的人有性、暴力和持械等相關判罪。國際公共電台（Public Radio International）節目《The World》指出，同期有36.2萬人被邊境人員拘捕，意味450人中只有1人犯有上述罪行。反觀美國成人的犯罪比率更高，每12人就有1人犯有重罪。

（衛報）