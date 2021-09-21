阿富汗局勢︱塔利班：將讓女中學生返校上課　需先創造安全環境

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）9月21日表示，政府正努力讓女中學生能夠盡快返校上課，他之前向德媒表示，需要先創造安全環境，才能讓女中學生返校。



塔利班在1996至2001年執政期間，禁止女學生接受教育，所以塔利班在阿富汗再次執政後，女學生能否返校的問題受到關注，塔利班一方則主張，組織已今時不同往日。目前當地女小學生、女大學生已復課，其中男女分開上課，部份大學在課室內以布簾分隔男女學生。

穆賈希德在最新記者會表示，在學校的議題上，教育部正努力為女高中生的教育鋪路，他稱希望盡快成事。據《今日俄羅斯》9月19日報道，穆賈希德向德媒《明鏡周刊》（Der Spiegel）表示，需要先創造「安全環境」，才能讓女中學生返校上課。

公布更多官員人選 全為男性

塔利班又在9月21日公布臨時政府的副部長名單，人選繼續為全男班。塔利班之前在9月7日公布內閣名單後，由於名單上沒有女性，引來輿論關注。