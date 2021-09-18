阿富汗局勢︱聯合國安理會通過決議　促塔利班建立包容政府

塔利班（Taliban）在阿富汗再次執政後，聯合國安理會9月17日一致通過決議，強調塔利班需建立一個包容政府，讓女性充分、平等、有意義地參與，也要維護人權。



美聯社報道，這個新決議由挪威與愛沙尼亞起草，它也授權聯合國延長阿富汗援助團在當地工作多6個月，直至2022年3月中，又強調聯合國在繼續保護阿富汗平民、推廣和平穩定方面的重要角色。

中方：「民主改造」是局勢根源

據中國常駐聯合國代表團網站指，中國常駐聯合國副代表戴兵在會上表示，阿富汗戰爭雖已結束，但阿富汗問題仍未解決。他稱，強權政治、軍事干涉和所謂「民主改造」是造成阿富汗目前局勢的根源，美國及其盟友倉促撤離又給阿富汗帶來了新的問題，未來發展存在不確定性。他稱「我們敦促有關國家深刻吸取教訓，切實承擔責任，對阿富汗重建負起主要責任，提供經濟、民生和人道主義援助，不能甩鍋推責，一走了之。」

挪威與愛沙尼亞則發表聯合聲明指，決議帶出團結的訊息，支持聯合國在阿富汗的工作繼續向前行。