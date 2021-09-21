歐洲人權法院裁定俄羅斯幕後主使2006年特工毒殺案　克宮：無根據

歐洲人權法院（European Court of Human Rights）9月21日裁定，俄羅斯需為2006年發生的前特工利特維年科（Alexander Litvinenko）中毒身亡案負責。克里姆林宮同日作出否認，批評指控無事實根據。
毒殺案中的死者前特工利特維年科（Alexander Litvinenko）曾為俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service）效命，之後在2002年曾出書批評普京（Vladimir Putin）政府，又在2006年成為英國公民。他在2006年11月遭毒殺，驗屍結果顯示體內含有放射性元素釙210（Polonium-210）。
英國在調查10年後，指這宗毒殺案可能得到普京批准，調查結果指，事件為前蘇聯國家安全委員會保鑣盧戈沃伊（Andrei Lugovoi）與另一俄羅斯人科夫通（Dmitri Kovtun）所為，在茶杯內投毒。
俄羅斯一直否認與事件有關，如今歐洲人權法院作出裁決後，克里姆林宮同日否認指控，批評歐洲人權法院幾乎沒有權力或技術能力來掌握案件的信息，克宮稱，調查仍沒有結果，提出有關說法沒有根據。
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