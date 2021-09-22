美國女YouTuber失蹤多天後倒斃國家公園　未婚夫回家後再下落不明

美國一名年輕女YouTuber與未婚夫公路旅行後獨自失蹤，當局其後發現一具遺體，證實死者就是這名失蹤女子，並認為她被凶殺，而她的未婚夫目前下落不明。



路透社9月21日報道，當局在懷俄明州（Wyoming）西部一個國家公園內發現失蹤多天的22歲女子佩蒂托（Gabby Petito）的遺體，解剖報告初步判斷她死於凶殺，但死因仍需等待最終報告才有結論。

未婚夫獨自回家

佩蒂托與23歲未婚夫勞德里（Brian Laundrie）6月底或7月初駕駛一輛白色露營車離開位於紐約的住所，計劃到訪多個國家公園，並在社交平台分享旅程點滴。不過勞德里在9月1日獨自駕車回家，佩蒂托的家人十天後報警指失蹤。

佩蒂托（Gabby Petito）與未婚夫駕駛露營車到國家公園旅遊後失蹤，警方其後發現她的遺體。（AP）

勞德里的父母向FBI表示，最後一次見到兒子已經是在一週前，當時他表示計劃到佛羅里達州附近的自然保護區獨自遠足。報道提到，勞德里失蹤前，曾拒絕與調查人員溝通，並聘請代表律師。

目擊者：兩人曾經發生爭執

猶他州警方指，當地一名男子在8月12日報案，指佩蒂托與勞德里發生爭執，並目擊勞德里曾掌摑佩蒂托，其後兩人駕車離去。警方截停露營車，佩蒂托哭著向警員表示自己患有強迫症，並因為未婚夫赤腳上車而大發雷霆。他們最終沒有被捕，但警方要求兩人當晚分開，佩蒂托在露營車過夜，勞德里則到酒店睡。

猶他州警方曾在8月12日向佩蒂托（Gabby Petito）問話，她承認自已與未婚夫爭執。（AP）

聯邦調查局（FBI）承諾會將涉事人士繩之以法，他們20日到勞德里與家人同住的寓所調查，帶走一批證明和拖走一輛私家車調查，同時派出直升機、無人機及搜索犬等到勞德里可能遠足的自然保護區搜索，惟當地面積達9700公頃，再加上有四分三範圍都是沼澤，增加調查難度。