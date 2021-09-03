美國東北風災引發暴雨　鱷魚隨洪水進民居　男子遭咬斷手後失蹤

美國各地遭受「艾達」（Ida）颶風襲擊，淹水災情慘重，部分地區水淹及胸，總計8州已60人喪命。在路易斯安那州，71歲男子薩特利自家棚屋也淹水，前往查看，豈料沒多久卻傳來奇怪聲響，他的妻子這才發現，老公正被一隻鱷魚攻擊。更令人心痛的是，薩特利一隻手臂被鱷魚扯下，迄今不見人影，失蹤近一周。



太陽報報道，艾達颶風8月29日挾帶狂風暴雨登陸路易斯安那州，造成新奧爾良（New Orleans）大規模停電，住在新奧爾良郊區斯萊德爾（Slidell）的薩特利（Timothy Satterlee）30日這天自家也淹水。

據悉，薩特利當時人正在自家棚屋確認淹水情況，但卻突然傳來一陣奇怪騷動聲響，而他的妻子這才發現，有一隻鱷魚正在攻擊薩特利，她隨即外出求救。只不過當她返回家中時，薩特利早已不見人影。

現已知薩特利其中一隻手臂被鱷魚扯斷。當地警方9月1日帶着警犬尋找薩特利身影，但搜索行動持續至天黑仍一無所獲，不排除被害人已經過世的可能。

艾達颶風重創全美各地，部分地區水淹及胸，依據ABC NEWS取得的消息，光是美國東北部就有45人喪命。

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另據紐約時報引述的警方消息，紐約州有15人喪命，其中13人就住在紐約市，大多數死者是在皇后區及布魯克林區民宅中被發現，年齡2歲至86歲不等。

而紐約州許多罹難者住在地下室，其中部分為非法建造、成本較低的地下住所，很有可能沒有緊急逃生出口可使用。

此外，紐澤西州長墨菲（Philip D. Murphy）表示，該州至少23人遇難，絕大多數的死者都是被困在車輛中，最後不幸被洪水沖走喪命，目前還有許多人下落不明。

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