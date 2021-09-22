聯合國大會｜英媒：塔利班提名駐聯大使　要求在大會發言

英媒9月21日報道，阿富汗塔利班尋求與全球領導人對話，希望聯合國能接受其提名的阿富汗駐聯合國大使，以及出席聯合國大會一般性辯論。這將進一步有助於塔利班獲得國際承認。



路透社9月21日獨家報道，阿富汗塔利班代理外交部長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）9月20日致信聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），要求出席聯合國大會一般性辯論並發表講話，同時還在信中要求提名塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）為阿富汗駐聯合國大使。

報道稱，聯合國秘書長副發言人哈克（Farhan Haq）證實了穆塔基致信的消息，表示此舉意在要求現阿富汗駐聯合國大使伊薩克扎伊（Ghulam Isaczai）下台，因為伊薩克扎伊代表的是8月被塔利班驅逐的加尼政府。

哈克表示，關於塔利班要重新提名阿富汗駐聯合國大使的要求已經送交給一個由9個成員國組成的全權證書審查委員會（Credentials Committee），成員國包括美國、中國和俄羅斯等，但該委員會不太可能在9月20日之前就此事舉行會議，所以此次塔利班的代理外交部長是否能夠在聯合國大會一般性辯論上發表講話值得懷疑。

根據大會規則，在全權證書委員會作出決定之前，伊薩克扎伊將繼續留任。他目前定於會議的最後一天9月27日發表講話，但目前還不清楚是否有國家會因阿富汗塔利班的致信對此提出異議。

報道還指出，若聯合國最終接受塔利班駐聯合國大使的身份，將成為塔利班爭取國際承認的重要一步，這將有助於為經濟狀況處於邊緣的阿富汗釋放資金。