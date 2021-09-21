阿富汗局勢︱塔利班稱已開始與中國建立良好關係

阿富汗塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）9月21日在喀布爾召開新聞發布會，談及與中國關係等問題。



據中央廣播電視總台9月21日報道，穆賈希德在發布會上感謝中國對阿富汗長期以來的支持和近期的表態，並對中國與阿富汗未來的關係感到樂觀。

2021年7月28日，中國外長王毅（右）在天津會見阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar，左）。（中國外交部官網）

穆賈希德特別提到，希望與中國建立良好的關係，事實上「這一過程已經開始」。

穆賈希德透露阿富汗塔利班臨時政府採取系列措施保障國民安全和維護經濟秩序，並以強力措施打擊包括極端組織ISIS分支呼羅珊組織（ISIS-K）在內的恐怖分子。

在這之前，阿富汗塔利班方面多次表示希望與中國保持良好關係，認為中國是主要夥伴。穆賈希德9月2日接受意大利《共和國報》（La Repubblica）採訪，指出外國軍隊撤出後，中國將成為阿富汗新政府的主要合作伙伴，這對塔利班武裝來說是一個很好的機會，因中國計劃在阿富汗進行投資，並支持當地重建工作。