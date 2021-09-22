美國商務部次長提名人：華為是國安威脅　預期仍將列入黑名單

獲拜登（Joe Biden）提名為美國商務部主管出口政策次長的埃斯特韋斯（Alan Estevez）9月21日表示，中國通訊巨頭華為是美國國家安全威脅，預期仍會被列在貿易黑名單上。



據路透社9月22日報道，埃斯特韋斯21日出席參議院銀行委員會的聽證會時說，他認為華為對美國國家安全是個威脅。如果任命得到確認，他預計將繼續把華為列在出口管制清單之內，除非事情發生變化。

他還將審議被華為公司剝離的「榮耀終端」（Honor）智能手機是否被華為用來繞過出口管制清單的監管，或把監管損失降到最低程度。

埃斯特韋斯說：「我看到過中國人之前耍的一些花招。如果我的任命案獲得確認，這是我到商務部必須檢視的事情。」

此外，被提名為商務部負責出口管理的助理部長提名人的肯德勒（Thea Kendler）也指控華為作為犯罪企業經營、竊取商業秘密和欺騙金融機構。

另據《華盛頓郵報》報道，上個月，14位聯邦眾議院共和黨籍議員致函美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo），對Honor提出質疑，拜登政府正在考慮是否將其列入黑名單。

華為2019年被美國前總統特朗普（Donald Trump ）政府列入實體清單，迫使供應商申請特別許可證才能向其銷售。