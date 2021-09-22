天然氣價格暴漲令工廠停產　英國或14天內缺糧　政府出手助復產

美國一間生產肥料的企業上週宣布，天然氣價格暴漲令公司2間位於英國的工廠需無限期暫停生産。這2間工廠的副產品為食品級二氧化碳，它是生產食品的必備材料，因此工廠停產或令英國在14天內糧食短缺。英國政府9月21日與企業達成協議，幫助工廠復產。



美資肥料企業CF Industries的2間工廠，負責供應英國60%的食品級二氧化碳。英國肉類加工商協會（BMPA）17日警告，當2間工廠停產而目前的食品級二氧化碳庫存耗盡時，英國或會在14天內出現糧食短缺。

CF Industries：圖為9月20日，美資肥料企業CF Industries位於英國比靈赫姆的工廠外觀。（Reuters）

天空新聞台（Sky News）21日稱，英國已與CF Industries達成協議，讓工廠復產食品級二氧化碳。英國環境食物及鄉郊事務大臣尤俊仕（George Eustice）22日對天空新聞台說，協議或會花費數千萬英鎊。

食品級二氧化碳是生產碳酸飲品的材料，食品廠亦會用這種氣體來包裝新鮮、冷藏和烘焙食品，以延長食物保存期。食品業人士在屠宰動物前，也需先以食品級二氧化碳來令動物昏迷。