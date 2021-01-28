拜登簽署行政命令對抗氣候變化　停發石油天然氣土地租賃許可

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-28 09:40

美國總統拜登（Joe Biden）1月27日簽署行政命令對抗氣候變化，包括暫停發放新的石油和天然氣聯邦土地租賃許可，以及削減化石燃料的補貼。對於產油和產煤州份或面臨職位流失，他承認有政治風險，但強調新政將為可再生能源和汽車業創造職位。

拜登表示，要應對氣候危機不可以再等待下去。他提到，美國面對愈來愈強勁的風暴、山火、水災和旱災，燃燒化石燃料引致空氣污染，「是時候行動了」。他指，行政命令將推動政府雄心勃勃的計劃，對抗氣候變化的威脅。

除了暫停發放新的石油和天然氣聯邦土地租賃許可，以及削減化石燃料的補貼以外，政府計劃於未來十年保育全國三成的土地和水域，離岸風能產能增加一倍，並於政府內全面採用電動車。目標是能源業於2035年前達到零碳污染，以及美國於2050年前成為淨零經濟體。

拜登承諾創造數以百萬計的高薪工會職位，例如建造電動車、安裝太陽能板和風力發動機以及將舊工業區轉型經濟增長的新樞紐。他也將氣候變化列為國家安全和外交政策的優先事項，指示情報機關、軍方和其他部門做好準備，並要求政府基於最好的科學和數據作出決策。

圖為2021年1月27日，美國總統氣候問題特使克里於白宮出席記者會。（美聯社）

拜登將於地球日4月22日主持國際氣候峰會。前國務卿、現任氣候問題特使克里（John Kerry）表示，美國將於峰會前宣布計劃，根據《巴黎氣候協定》於2030年前減少溫室氣體排放。