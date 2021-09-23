為建歐洲軍隊放棄安理會常任席位？　法國出面否認

英媒報道指法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）有意以安理會席位，與歐盟交換以換取組建歐洲軍隊計劃。法國愛麗舍宮予以否認。



英國《每日電訊報》9月22日，引描述前意大利眾議院議員，現為歐洲議會馬克龍所屬黨派議員的戈齊（Sandro Gozi）表示，如果歐盟支持馬克龍組建歐盟軍隊的計劃，那麼法國在聯合國安理會的常任理事國席位可「讓歐盟支配」。

「對他和歐洲來說，這都是一個獨特的機會。」戈齊表示，馬克龍正大力推動組建歐盟軍隊，這交換條件可成為討論之列。

聯合國安理會常任理事國成員有中國、美國、英國、俄羅斯和法國。在英國脱歐後，法國是歐盟成員國中唯一一個擁有常任理事國席位和一票否決權的國家。

Contrairement aux affirmations du tabloïd anglais Daily Telegraph relayées ce matin, non, la France n』a pas proposé de laisser son siège au Conseil de sécurité des Nations unies. Il est à la France et le restera. — Élysée (@Elysee) September 22, 2021

在美國前總統特朗普（Donald Trump）時期，歐盟國家開始討論戰略自治和防務一體化。馬克龍2019年曾呼籲，不能依靠美國保衛歐洲，歐盟應自建軍隊，否則將「無法掌握自己命運」。

在美國從阿富汗撤軍後，法國加緊推動歐盟防務一體化計劃。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）曾建議，歐盟可組建一支可部署的5萬人聯合軍事反應部隊。

不過在英國報道刊登不久，法國政府愛麗捨宮發表聲明，否認相關報道，指法國未曾想過放棄聯合國席位，並將一直如此。報道中事件主角之一的戈齊也在Twitter上發表聲明，撇清關係，稱上述報道是一種「極端操縱」。