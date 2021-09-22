英媒：澳英美聯盟向法國反映三大殘酷現實

英國傳媒分析指，澳英美聯盟（AUKUS）的組建，向法國反映出三大殘酷現實。



美英澳組成新安全聯盟，其中美英將幫助澳洲獲得核潛艇，令澳洲取消與法國的潛艇合約，此舉激怒法國。英國廣播公司（BBC）9月20日發表評論文章稱，事件中存在三大殘酷現實。

第一個殘酷現實是地緣戰略不存在感情用事。法國人必須明白，為自己受到不公正待遇而抱怨是毫無意義的，「有誰聽說過一個國家為了不冒犯別人而改變國防優先事項？」

事實是，澳洲人認為他們低估了中國的威脅，因此需要提高他們的威懾水平，澳洲因此毫不理會法國的擔憂，但在關鍵時刻，各國都是這麼做的。

2021年6月15日，澳洲總理莫里森（Scott Morrison，左）在巴黎愛麗捨宮與法國總統馬克龍（右）會面。（AP）

文章指出，澳英美聯盟暴露出的第二個令人痛苦的事實是，美國對北約這個過時的龐然大物已不再有多大興趣。此外，美國對那些曾經站在同一邊的盟友也沒有表現出任何特別的忠誠。

文章稱，法國要面對的第三個殘酷事實是，法國目前沒有明顯的方式來實現其全球野心。澳英美聯盟給法國帶來的教訓是，法國本身規模太小，無法在戰略事務上產生重大影響。

中國每四年建造的船隻數量就相當於整個法國艦隊的數量。在關鍵時刻，澳洲更願意接近一個超級大國，而不是一個小國。

協助法國擺脱困境的傳統方式是將軍事未來寄予歐洲，擁有廣大人口及技術資源的歐盟能成為法國實現全球使命的跳板。

法國能做的只有接受現實，試着建立特別聯盟，例如馬克龍試圖在印太地區發展的夥伴關係。

在這次風波發生後，法國政府9月17日宣布，召回法國駐美國和澳洲大使。

據彭博社9月21日報道，據了解倫敦想法的英國外交官說，英國預計法國將對澳洲撕毀價值660億美元的潛艇協議做出更實質性的回應，這可能會對西方聯盟產生長期影響。