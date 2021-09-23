大馬防長將就「澳英美聯盟」尋求中國意見　用五國聯防協議平衡

馬來西亞國防部長希沙姆丁（Hishammuddin Hussein）9月22日表示，馬來西亞將就美英澳組成的印太安全聯盟「AUKUS」尋求中國的意見，他計劃不久後訪華討論此事。



據路透社9月22日報道，希沙姆丁表達了對「AUKUS」的擔憂，他說「如果在與世界超級大國打交道時，局勢沒能在外交層面得到妥善處理，很可能會對地區安全造成負面影響。」

「我計劃在不久的將來訪問那裏（中國），了解中方領導人在『AUKUS』一事上的意見，尤其是在國防方面，以及中國是否會對此採取後續行動。」希沙姆丁說，馬方將努力研究這件事，但想要在世界大國之間保持平衡，捍衛自己在該地區的安全和主權並不是一件容易的事情。

美澳多次在南海等中國周邊海域舉行聯合軍演（請點擊大圖瀏覽）：

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希沙姆丁還表示，他兩天前已同澳洲外長達頓（Peter Dutton）通電話，表達了馬來西亞的立場和關切。

「我已經轉達了馬來西亞總理所說的立場，即澳洲、英國和美國之間新建立的三邊安全協議引起了一些擔憂，這是因為它有可能破壞東南亞地區的安全和穩定。因此，所有各方都應避免採取任何可能被視為挑釁的軍事行動。」

希沙姆丁稱，他已建議澳洲同行尋求文萊和靠近中國的國家的意見。他說眼下的重點是用五國聯防協議（FPDA）來平衡「AUKUS」。

FPDA是馬來西亞、新加坡、澳洲、新西蘭和英國之間的雙邊防衛關係。該協議簽署於1971年，規定五個國家在任何一個國家遭到武裝襲擊後立即進行磋商。

對於「AUKUS」聯盟，中方也已明確表示，此舉是赤裸裸的核擴散行徑，嚴重破壞地區和平穩定，加劇軍備競賽，損害國際核不擴散努力，包括周邊國家在內的國際社會有理由質疑澳方恪守核不擴散承諾的誠意。中方將密切關注相關事態發展。