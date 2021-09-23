菅義偉9月23日出席Quad峰會　日媒：行將卸任日揆訪美罕見

日媒9月22日稱，日本首相菅義偉為出席日美澳印「四方安全對話」（Quad）首腦會議，23日將出發前往美國華盛頓。菅義偉預計於10月上旬卸任，這將是他最後一次出訪。



日本共同社9月22日文章稱，菅義偉23日下午將乘坐政府專機從日本出發，於24日抵達華盛頓，25日參加首次面對面的四國首腦會議。菅義偉、美國總統拜登（Joe Biden）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）將出席。

莫迪抵達華盛頓：

Landed in Washington DC. Over the next two days, will be meeting @POTUS @JoeBiden and @VP @KamalaHarris, Prime Ministers @ScottMorrisonMP and @sugawitter. Will attend the Quad meeting and would also interact with leading CEOs to highlight economic opportunities in India. pic.twitter.com/56pt7hnQZ8 — Narendra Modi (@narendramodi) September 22, 2021

菅義偉此行將確認推進「自由開放的印度太平洋」戰略，他還計劃與Quad各國首腦分別舉行會談。分別會談的日程正在協調之中，擬於24日舉行日印和日澳、25日舉行日美的會談。菅義偉預計26日離開美國，當天下午回到日本。

首腦會議還將力爭為抗衡中國的疫苗外交，而攜手向發展中國家提供疫苗。日本外務省消息人士強調稱：「重要的是展現四國實現自由開放的印度太平洋的決心。」會議可能還將討論氣候變化問題、關鍵和新興技術、阿富汗局勢以及朝鮮無核化。

即將卸任的首相訪問外國十分罕見。政府相關人士稱：「接到了拜登政府的邀請，為了穩固日美澳印機制而決定出席。」