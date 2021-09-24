澳英美聯盟惹怒法國　華府致電安撫齊找下台階｜國際晨報

澳英美聯盟（AUKUS）9月15日成立，協議項下澳洲將通過這個軍事安全合作夥伴關係獲得核潛艇，以及聯盟除法國排除在外，令巴黎大感不滿。法國甚至召回駐美國及澳洲大使。惟9月22日美法領袖通話，兩國關係緊張趨緩。



兩人在通話中討論澳洲放棄採購法國潛艇、改為引入美國核動力潛艇的事件。雙方同意在10月底於歐洲舉行會談，法國駐美大使亦會在下週重返華盛頓。內文也稱指雙方願意重建互信。有分析相信，這次對話意味雙方已就潛艇事件找到下台階，也是一個傳統的「非道歉的道歉」。

3個多月前，美國總統拜登及法國總統馬克龍會面時仍表現親熱，卻因為圖為AUKUS以及澳洲取消訂購法製潛艇而變僵。2021年6月11日，美國總統拜登和法國總統馬克龍於卡比斯貝出席七國集團峰會。（AP）

有聲音亦認為，事件也映出法國以「大動作」表達「極度憤怒」之後，也正如英國所說，是需要「控制情緒」。畢竟法國在印太地區有龐大利益，法國其實也清楚，往後仍須與美國及AUKUS合作，戰略現實料是巴黎態度軟化的原因之一。

在眾多歐洲國家中，法國是目前唯一在印太地區有長期存在的。它在法屬玻利尼西亞（French Polynesia）、法屬留尼汪島（Réunion）及法屬新喀里多尼亞（Nouvelle-Calédonie）等海外領地有近200萬公民以及7,000多名駐軍。

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