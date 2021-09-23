澳英美聯盟｜拜登馬克龍通話後聯合聲明　顯示雙方已找到下台階

美國總統拜登（Joe Biden）與法國總理馬克龍（Emmanuel Macron）9月22日通電話後，發表聯合聲明，指雙方願意重建互信。有分析相信，這次對話意味雙方已就潛艇事件找到下台階。



澳英美組成AUKUS三方聯盟，美英並與澳洲簽約，協助澳洲建造第一艘核動力潛艇。但澳洲因同時放棄與法國早前簽訂的潛艇協議，引起法國強烈不滿。法國外長批評事件如向法國「背後插刀」，指責美澳背棄及欺騙盟友，決定召回駐兩國大使。

拜登在9月22日致電馬克龍，雙方對話了30分鐘，隨後發表聯合聲明。白宮白宮形容氣氛友好，又指拜登希望今次通話成為美法關係恢復正常的契機。

圖為9月22日，白宮釋出拜登在辦公室致電法國總統馬克龍通電話時照片，拜登神情喜悅，示意雙方對話氣氛良好。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）分析指，這是一個傳統的「非道歉的道歉」，即不作道歉聲明的道歉，美國就潛艇事件未有先與法國協商和道歉。

細閱聯合聲明的內容，可以看出雙方如何闡釋這次對話。首先聲明說明馬克龍應拜登的邀請通話，是拜登主動邀請馬克龍，說明了美國的誠意。

聲明中提道兩位領導人一致認為，與盟友就戰略利益問題公開磋商，對法國及歐洲夥伴在事件上受益，拜登對此作出承諾。這說明法國要求美國在面對類似的事件上，必須先與盟友協商，而美國同意並作出承諾。

聲明亦提到，拜登重申法國和歐洲參與印太地區的戰略重要性，包括在歐盟最近公布的印太戰略框架內。這是為回應法國對AUKUS聯盟有如把法國及歐盟國家排除在印太地區戰略上的不滿。

最後聲明指出美國承諾加強對歐洲國家，在薩赫勒地區展開反恐行動的支持。薩赫勒地區位於非洲北部，橫跨多國與撒哈拉沙漠，法國長期在該地展開活躍的反恐工作。

有分析指按雙方的聯合聲明，可確認雙方的對話友好，亦表現美方的誠意和積極。白宮聲明指拜登準備在10月與馬克龍會面，法國駐美國大使亦將在下週返回華盛頓，意味雙方已就潛艇事件找到下台階。