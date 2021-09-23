新冠疫苗｜溝針組合哪個好？泰國研究：先科興或AZ　再接種輝瑞

美媒9月22日引述泰國西里拉臨床研究所（Siriraj Institute of Clinical Research）一項研究的初步結果指，注射1劑中國科興或英國阿斯利康（AstraZeneca，AZ）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗4周後，再接種美國輝瑞（Pfizer）疫苗，這樣體內產生的抗體水平較高。
泰國廣泛使用的疫苗接種組合是，先注射科興疫苗後注射阿斯利康。研究顯示，相較之下，先注射科興或阿斯利康後再注射輝瑞疫苗的免疫效果更佳。
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彭博社22日引述另一項較早前的研究報道，與接種2劑科興疫苗相比，首劑先注射科興，3至4周後打第2針時接種阿斯利康疫苗，免疫反應可增強8倍。
為對抗變種病毒株Delta以及應對疫苗短缺問題，泰國採用「溝針」策略。它也是第一個採用先注射科興再注射阿斯利康的國家。
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泰國使用的疫苗注射組合還包括先注射阿斯利康再注射輝瑞疫苗，亦有2劑都注射阿斯利康，或是兩劑都注射輝瑞的組合。