意大利羅馬市長選舉在即　野豬問題或左右選情

意大利首都羅馬10月3至4日舉行市長選舉，女市長拉吉（Virginia Raggi）希望爭取連任，有民調顯示她的支持度落後於其他對手，而且當地近來的野豬出沒問題更成為各候選人「口水戰」焦點。



路透社及《衛報》9月23日報道，羅馬多個市郊經常有野豬出沒，甚至連意大利外交部外都有牠們的身影。這些不速之客聯群結隊到垃圾堆「尋寶」，並大搖大擺地走在街上，影響交通。有關片段在網上流傳，網民開玩笑指政府應設立「野豬專用道路」。

意大利羅馬的野豬問題嚴重，圖為9月23日，一名市民購物後，被一隻野豬尾隨。（Reuters）

除了這次事件，羅馬在過去一年都出現多次野豬出沒事件，包括一名女子5月在一間超市外遭6隻野豬包圍，搶走她的購物袋；去年10月有警員在梵蒂岡（Vatican）附近一個公園槍殺一隻母豬和6隻小豬，引起社會極大迴響。

極右的意大利兄弟黨（Brothers of Italy）領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）23日為該黨市長候選人米凱蒂（Enrico Michetti）拉票時形容，拉吉並非擔任市長，反而像動物學家，指對方執政期間，市內出現不少奇怪動物。

五星運動的拉吉（Virginia Raggi）成為羅馬首名女市長，但外界批評她任內市政混亂，使這個歷史古都以滿街垃圾聞名。（Reuters）

本身是五星運動（Five Star Movement）成員的拉吉則批評其他政客利用野豬事件作為對她大肆抨擊的工具，指周邊地區政府沒有盡責阻止問題發生，並為此入稟起訴由中間偏左民主黨（PD）控制的拉齊奧大區（Lazio）行政部門施政不力，導致野豬湧入市內。

當地最新的民意調查顯示，四名市長候選人中，拉吉落後於米凱蒂及民主黨的瓜爾蒂耶里（Roberto Gualtieri），但預計沒有人可以取得過半數選票，因此最多票數的兩名候選人將會在10月13日的第二輪投票再分高下。

羅馬長年面對環境惡劣問題，包括遍地垃圾、歷史古蹟遭塗鴉毀壞等。拉吉2016年當選時，曾承諾改善問題，令當地再次成為宜居環境。