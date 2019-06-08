羅馬打擊旅客不文明行為　違者可遭驅逐48小時兼罰款

意大利首都羅馬（Rome）為打擊旅客的不文明行為，周四（6日）通過多條規例，包括禁止民眾在歷史古蹟飲食、爬上紀念碑、在噴泉跳水、在公眾地方赤裸上身、扮成羅馬百夫長等，違者可能會遭驅逐離開羅馬市中心48小時兼罰款，政府目前未正式公布罰款金額。

羅馬限制民眾再裝扮成為百夫長，禁止有人藉此向旅客收取拍照費用。（視覺中國）

羅馬市長拉吉（Virginia Raggi）表示，羅馬今次是自1946年以來首次實施全面的法律，而不再像過去般只是臨時規例。她指，羅馬身為受到聯合國教科文組織（UNESCO）保護的地區，要對那些摧毀城市的人「零容忍」。她指「我們不想再有人（在街上）洗澡，有人破壞或弄污紀念碑了。」

按規定，羅馬市政府會禁止人們在公共交通工具上演奏樂器，不准民眾在歷史遺跡的階梯上推嬰兒車與行李箱，不准民眾在公眾地方上身赤裸，甚至要打擊人們在公眾地方吃零食等。

當地警方周五（7日）已經開始在歷史遺跡附近巡邏，勸喻民眾要穿上鞋子及不要喝啤酒。

規例並禁止民眾再裝扮成為羅馬百夫長（羅馬軍團中的職業軍官）向旅客索取拍照費用，當地過去有不少人會佩戴塑膠劍、羽毛頭盔和皮革護胸甲，跟遊客合照後收錢。

（綜合報道）