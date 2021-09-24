德國總理默克爾離任在即　多地民眾對她評價高只有一國例外

德國總理默克爾（Angela Merkel）即將卸任，一個訪問全球16個發達經濟體民眾的調查顯示，許多地方的民眾對她的評價積極，唯有一個國家例外，就是希臘。



綜合媒體9月24日報道，德國總理默克爾在執政16年後即將卸任，不過全球民眾對她的評價仍然非常積極，這是離任領導人通常無法擁有的一個成就。

皮尤研究中心在對全球16個發達經濟體的逾1.7萬人進行民調後發現，公眾對默克爾的信心非常高。在調查中，77%的受訪者表示對默克爾「在全球事務上做正確的事」有信心，荷蘭和瑞典的這一比例更是高達90%。此外，79%的受訪者對德國總體持正面看法。

2021年9月13日，德國總理默克爾（左）正在對西巴爾幹半島進行告別之旅，她在2018年宣佈不會尋求第五次德國總理任期。（AP）

皮尤中心負責該項調查的費特羅夫（Janell Fetterolf）和舒馬赫（Shannon Schumacher）在報告中指出，自上任以來，默克爾在許多國家的評價普遍都高，隨着時間過去，愈來愈多人熟悉她，對她的信心隨之增加，「在接受調查的大多數地方，對德國總理的信任從未如此高」。該調查從今年2月持續至5月。

調查顯示，歐洲、北美和亞太地區的大多數人（79%）對德國的看法非常積極，認為該國冷靜鎮定地應對新冠危機也提振了他們對德國的看法。在大多數接受調查的國家中，對德國的態度也比對美國和中國的更積極。

66%的受訪者表示，德國在應對疫情方面做得很好，而且與其他國家和機構相比，德國表現出色。

雖然默克爾幫助歐洲度過了幾次危機，從大約10年前的歐元區金融危機到2015年的移民危機，再到最近的新冠疫情，但她並沒有得到所有人的喜愛。

為何希臘民眾不喜歡默克爾？

皮尤的調查顯示，在希臘，只有30%的受訪者對默克爾在全球事務中做正確的事情有信心，僅32%的人表示對德國有好感。

自10年前希臘爆出主權債務危機以來，希臘民眾就一直對默克爾感到不滿。因為德國主張希臘必須實施嚴格的緊縮措施，作為獲得國際救助的條件。

與歐洲其他國家相比，更多希臘人（86%）認為德國在歐盟的影響力太大。