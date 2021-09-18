最無魅力卻最受歡迎？朔爾茨或靠實幹風格接棒默克爾｜周六人物誌

在德國，有一個名詞「Scholzomat」形容德國社民黨代表、現任副總理兼財長朔爾茨（Olaf Scholz）。這是朔爾茨「Scholz」與機械人「Automat」混合造詞，形容朔爾茨如何毫無魅力，像個機械人一樣。



然而，這做事一板一眼、不善言辭的他，卻有着平凡且實幹的形象，讓朔爾茨成為今天德國大選中最有機會接棒默克爾（Angela Merkel）成為總理的人選。根據最新民調，社民黨的支持度以26%略為領先25%的基民盟；個人支持度方面，朔爾茨亦以31%力壓只有11%、基民盟的拉舍特（Armin Laschet）。

朔爾茨在1958年出生於奧斯納布呂克，一個紡織工人的家庭。朔爾茨在漢堡長大，17歲時加入社民黨，18歲成為Jusos（社民黨的青年組織）的副領袖，並為黨報寫作撰文。年輕的他年少氣盛，朔爾茨曾猛烈批評過北約是「帝國主義的侵略」，呼籲要「戰勝資本主義經濟」，譴責西德是「歐洲資本大本營」。

圖為9月5日，德國社民黨代表、副總理兼財長朔爾茨在萊比錫舉行集會，造勢拉票。（Reuters）

朔爾茨後來進入漢堡大學修讀法律系，畢業後成為律師，代表工會、合作社及工人委員會，直至1998年。這段期間，被他形容是在為政治「排毒」。

律師的實踐經驗為他帶來基礎，朔爾茨在1998年當選進入聯邦議院，擔任漢堡的議員。與他那一代某些人依賴關係升遷不同，朔爾茨在黨內是依賴實幹一步步提升地位，與默克爾差不多。德國智庫進步中心（Das Progressive Zentrum）主席米巴赫（Michael Miebach）曾表示，朔爾茨未有特別加入黨內的派閥，他是擔任着中間派的角色。這為他在2002年獲得支持成為總書記，代表社民黨奠定基礎。

成為漢堡市長與財長

2011年，朔爾茨成為漢堡市市長。他成功平衡了當地的預算，解決易北音樂廳的工程逾期及超支問題、提高易北河港口的競爭力、引入出生到就學年齡的免費托兒服務、加快房屋建設等措施等。朔爾茨的政績獲得回報，2015年漢堡議會選舉中，社民黨以壓倒性姿態繼續取得勝利，並與綠黨組成聯合政府。

不過在全國上，社民黨的支持度相當一般，甚至一度跌至歷史新低的20.5%，朔爾茨被人嘲笑沒有魅力，但鮮有人質疑他的辦事能力。2018年朔爾茨接任副總理及財政部長，兩年後，他在新冠疫情期間處理的能力讓他獲得掌聲。

圖8月25日，德國國會。副總理兼財長朔爾茨正在發言。（Reuters）

朔爾茨在疫情期間控制政府預算的同時，推出「火箭砲」救市計劃，投放3,530億歐元作為復蘇及援助基金。赫爾蒂行政學院（Hertie School of Governance）院長羅梅勒 （Andrea Rommele） 表示，朔爾茨幾乎沒有個人魅力：「但就是他在疫情中願意投錢，讓他穩定散發着光芒。」

默克爾以穩重與實幹博得國民信用，她平靜的風格適合一個長期珍視穩定的國家，這風格對朔爾茨可謂自然而然。2018 年《經濟學人》採訪他後，形容道：「舒爾茨似乎正將自己塑造成一個令人放心的國家之父」。社民黨在一個競選廣告中，背景是舒爾茨的特寫，寫道「他也可成為（與默克爾一樣的）女總理」。