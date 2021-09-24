澳媒：澳洲正與日本、加拿大討論台灣加入CPTPP的途徑

《澳洲人報》9月23日稱，澳洲政府正在幕後與日本、加拿大和其他國家一同合作，努力為台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）尋找途徑。台灣22日正式遞件申請加入。



報道引述一位參與過程的高級外交消息人士說，澳洲、日本和加拿大過去這段時間持續討論探索台灣加入CPTPP的途徑。

CPTPP目前會員國共有11國，由於加入CPTPP採共識決，只要任一國家反對，那台灣就無法加入。

澳洲和加拿大都認為自己受到中國的「貿易脅迫」。澳洲貿易部長提恩（Dan Tehan）在中國申請加入CPTPP時強調，中國若要加入CPTPP，必須停止對澳洲貿易脅迫。提恩9月23日發出聲明表示，澳洲將與CPTPP成員國合作，依循CPTPP的加入指導方針，以共識為基礎來考慮台灣的加入申請。

提恩重申，無論中國或台灣，新申請加入CPTPP的國家必須說服現有成員國相信，他們會「遵循協定的高標準，並履行他們對世界貿易組織（WTO）的承諾和現有貿易協議。每個人都遵守遊戲規則，符合大家的利益」。

澳洲貿易部長特漢強調，中國若要加入CPTPP，必須停止對澳洲貿易脅迫。（Getty）

報道也表示，相較澳洲，日本外務大臣茂木敏充則更公開表達對台灣遞件的支持。茂木敏充9月23日在美國紐約進行訪問時便對媒體表示，「歡迎，將基於戰略觀點、國民的理解因應此事」。並稱台灣是「日本極度重要夥伴」，有相同的基本價值，例如法治。

報道指出，澳洲、日本和其餘九個CPTPP成員國須處理好台海兩岸帶來的緊張關係，一邊是亞洲最大經濟體，另一邊則是經濟蓬勃發展的民主政體。澳洲智庫「珀斯美國亞洲中心」（Perth US Asia Centre）研究主任威爾遜（Jeffrey Wilson）表示，現在是地緣經濟攤牌時刻，結果對於印太地區和全世界有高度利害關係。