天然氣價格飛漲　歐洲正陷入一場能源危機

不斷創新高的天然氣價格，正在把歐洲拖入一場「能源危機」。歐洲對天然氣短缺的擔憂日益加劇，中國強勁需求被指推高天然氣價格。



據德國《明鏡周刊》9月23日報道，歐洲天然氣市場目前正在發生的事情是戲劇性的：能源價格飛漲，歐盟能源部長正尋找解決辦法。

2019年12月2日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，中）在克里姆林宮通過視像連線，參加中俄東線天然氣管道投產通氣儀式。（Reuters）

德國綠黨人士克里舍爾（Oliver Krischer）認為，俄羅斯2021年向德國出口的天然氣比2019年少20%。這似乎是「人為短缺」，因為對德國的低出口被對土耳其和中國的創紀錄交貨所抵消。

德國《焦點周刊》指，天然氣價格飛漲的一個核心原因是來自亞洲的強勁需求，不僅是中國經濟在疫情之後提速。與此同時，裝載美國液化天然氣的船舶也更願意前往中國上海或日本大阪。與歐洲相比，能源商品在東亞的價格更高。

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「中國在『最糟糕的時候』開始冬季天然氣購買狂潮。」彭博社認為，中國正在加大冬季液化天然氣的採購，這加劇了全球供應短缺，並減少了能源匱乏的歐洲的天然氣供應。

值得一提的是，亞太地區（主要是中國）對天然氣的需求迅速增長。因此，美國和卡塔爾的液化天然氣生產商將更多出口流向亞洲市場，向歐洲的供應減少到最低限度。與此同時，俄羅斯能源企業與歐盟之間的關係在美國的壓力下變得複雜，近年來一些歐盟國家以「能源獨立」為由阻礙俄羅斯公司增加供應，導致歐洲面臨天然氣短缺。

路透社稱，俄羅斯對中國的天然氣供應量將會得到保障，到2021年底，俄羅斯每日輸往中國的管道天然氣量將增加50%以上。以確保2021年冬季和2022年春季的供應，包括支持2022年2月份的北京冬奧會。

與之相比，自2021年8月初以來，俄羅斯天然氣通過亞馬爾—歐洲管道穿過白俄羅斯和波蘭到達德國的流量繼續減少，使歐洲沒有時間在冬季之前補充庫存。受此影響，歐洲天然氣價格不斷漲破紀錄，達到歷史新高。