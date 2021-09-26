德國大選開鑼　六大要點看懂複雜選舉制度︱新聞教室

德國9月26日舉行聯邦議院（Bundestag）選舉，在現任總理默克爾（Angela Merkel）將卸任的情況下，這次選舉結果將決定她的接班人是誰。德國聯邦議院選舉制度素來複雜，尋求結合直接選舉和比例代表制的優點，並防範德國史上犯過的錯誤，即在一戰和二戰期間、魏瑪共和（Weimar Republic）時期的脆弱政治結構。



選票上一欄選人、一欄選黨

選民前往票站時，獲發的選票上有2欄，分別選擇選區候選人和政黨。

第一票（Erststimme）選人，依照最高得票者當選制，各選區最高票數的候選人當選。德國分為299個選區，當選人會在聯邦議院佔有一席。人口較多的州份，選區也比較多，因此會比人口較少的州份選出更多議員。

不屬任何黨派的獨立候選人若取得至少200名支持者聯署，也能參選。

第二票（Zweitstimme）是用來再產生另外299名議員。選民把這張票投給自己喜歡的政黨，這將決定各黨在聯邦議院中所佔議席的比例，也就是比例代表制。

德國大選：圖為9月23日，各黨候選人在柏林參加電視辯論。（AP）

這樣的設計讓選民可以將票投給不同政黨，例如第一票投給基督教民主聯盟（CDU，簡稱基民盟）候選人，第二票投給自由民主黨（FDP）。

超額席位

原則上，地方直選議席和政黨比例議席各佔一半，即299加299等於共598個議席。

雖然第2票決定各黨在整個國會議席的比例，但如果出現個別政黨贏得的地方直選議席較政黨比例議席多的情況，為保證每位贏得選區的候選人都有議席，這些多出來的議席可得到保留，叫做超額席位（Overhang Seats）。

多出來的超額席位導致議席總數增加，因此德國聯邦議院目前有709名議員。

5%門檻

政黨必須在第2票中拿下至少5%選票才能進入聯邦議院。這項制度旨在防止過小政黨進入聯邦議院，造成像1920年代魏瑪共和時期出現過的亂象。

總理如何產生

德國總理並非由選民直接選出，而是由新一屆聯邦議院議員投票產生。代表在聯邦議院選舉中贏得最多選票的政黨候選人，通常會與其他政黨結盟，確保取得足夠選票成為總理。

選舉簡介

全國有8.8萬個投票站，選民26日上午8時至下午6時可進入票站投票。票站的民意調查結果會在當天下午6時、停止投票後隨即公開，臨時結果在翌日上午發布，而正式選舉結果則在數周後才出爐。

德國大選：圖為2017年，柏林民眾在票站排隊投票。（AP）

德國選民結構

德國聯邦統計局（Federal Statistics Office）數據顯示，今年全國大選中，18歲以上、符合投票資格的選民有6,040萬人。其中3,120萬為女性，2,920萬為男性，約280萬人為第一次投票的「首投族」。

德國逾三分之一選民為60歲以上長者，這代表德國年長一輩對選舉結果更具影響力。

相較2013年奇低的投票率，2017年聯邦議院投票率回升至70%左右。《德國之聲》指，民粹主義興起讓原本不大愛投票的選民有更高投票意欲。