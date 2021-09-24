印度重組部隊被指應對中國軍區　北京：冀印方遵守兩國協議

中國外交部發言人趙立堅9月24日再次談及中印邊境問題，希望印度方面嚴格遵守兩國已簽署的有關協定協議。



據中國外交部官方網站9月24日消息，趙立堅主持中國外交部例行記者會。有記者提問「印度近期重組軍隊，有一個戰區被認為是面向中國的，印方還在考慮建立新的邊境管理辦法。發言人對此有何回應？」

2020年8月31日，在印度一側拍攝的班公湖，該地點是中印部隊對峙最為激烈地區之一。（AP）

趙立堅表示，多年來，中印兩國簽署的關於維護中印邊境實控線地區和平與安寧的系列協定協議，為維護中印邊境局勢穩定發揮了重要作用，2020年發生的加勒萬河谷（Galwan Valley）事件，是由於印方違反兩國已簽署的協定協議，非法越線蠶食中國領土，希望印方嚴格遵守兩國已經簽署的有關協定協議，以實際行動維護中印邊境地區的和平與穩定。

在這之前，中國外長王毅9月16日與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）在塔吉克斯坦舉行會晤，提出要鞏固好一線部隊脱離接觸成果，嚴格遵守兩國協議協定和達成的共識。共同維護邊境地區和平安寧，防止涉邊事件反覆發生。

蘇傑生則表示，中印雙方在處理邊境局勢上已取得進展，同時仍存在一些有待解決的問題。印方願與中方一道，遵守雙邊達成的協議，推動兩國下一輪軍長級會晤取得積極成果，切實維護邊境地區和平安寧。