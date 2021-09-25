四方安全對話白宮開幕　重申加強印太地區合作

四方安全對話（Quad）9月24日在白宮舉行首次面對面會談，與會的美國、日本、澳洲及印度領袖重申在印太地區加強合作，並預計在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗、基建及科技等方面的合作取得進展。



澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在開場時表示，大家一同希望印太地區不受脅迫，區內國家的主權受到尊重，國家之間的爭議亦可以根據國際法和平處理。

美國總統拜登（Joe Biden）則提到，印度正生產額外10億劑新冠疫苗，邁向四國領袖在3月的視像會議上提出增加疫苗供應倡議的目標。印度總理莫迪（Narendra Modi）認為，有關倡議為印太地區的國家帶來極大幫助。

除了疫苗供應，一名華府高官向路透社透露，與會四國預計會宣布連串合作協議，包括提升半導體供應鏈安全、打擊非法捕漁，5G夥伴計劃及監測氣候變化等。

而在會議結束後，即將卸任的日本首相菅義偉會與拜登會談，討論中國可能加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）等議題。